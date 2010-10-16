Розпочалася акція "Не чекайте милості від Нацбанку"

У Дніпропетровську розпочалася всеукраїнська акція позичальників банків «Не чекайте милості від Нацбанку», повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній громадській організації правового захисту «Громадяни», від сьогодні позичальники банків з усієї України збираються буквально «завалити» зверненнями і письмовими запитами щодо правомірності валютних кредитів Кабінет Міністрів та Національний банк України.

За словами учасників акції, позичальники мають на меті привернути увагу до скрутного становища громадян України, які з 2003 по 2008 рік взяли кредити в іноземній валюті на споживчі цілі, а після зміни курсу валюти не можуть повернути позичене.

Також учасники акції хочуть з’ясувати законність самого надання банківських кредитів в іноземній валюті громадянам України.

«Тепер, після стрибка курсу долара по відношенню до гривні, банки вимагають від нас виплати майже вдвічі більших сум, ніж було фактично отримано. Ми закликали не тільки «валютних» позичальників, але і всіх громадян України, зацікавлених у встановленні законності, звернутися до Національного банку України, Кабінету Міністрів та інших органів влади з проханням з’ясувати питання. Масові звернення змусять чиновників дати на нього відповідь», – заявив кореспонденту Свободи керівник організації «Громадяни» у Дніпропетровську, адвокат Ілля Бондар.

До масової акції позичальників підштовхнув резонансний випадок у Дніпропетровську: у вівторок один із «валютних» позичальників, проти якого позивався банк, помер прямо в суді.