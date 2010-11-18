Залізниці України зробили 137 звернень до прокуратури

Структурні підрозділи залізниць надіслали 1153 листи органам місцевого самоврядування, дорожньо-експлуатаційним, комунальним та іншим підприємствам із вимогою негайно організувати усунення недоліків на під`їздах до залізничних переїздів, що знаходяться на балансі цих підприємств.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, такі підсумки позачергового огляду переїздів, що знаходяться на балансі залізниць, що проходив із 15 жовтня на території всієї України. До складу комісій були запрошені регіональні представники Державтоінспекції, дорожньо-експлуатаційних організацій, Укравтодору, Головавтотрансінспекції.

Основні претензії - неякісне дорожнє полотно й відсутність дорожніх знаків.

Як зазначається в повідомленні, хоча 21% зауважень уже усунено, залізниці України були вимушені направити 137 звернень до прокуратури з метою вживання відповідних заходів до керівників підприємств, які незадовільно організували усунення недоліків.

Загалом у ході огляду було перевірено 5655 переїздів, із них 2679 - із автобусним рухом. Станом на 15 листопада залізницями усунено 97% усіх виявлених недоліків. Зауважень до роботи пристроїв переїздної автоматики, світлової й звукової сигналізації при огляді не було.