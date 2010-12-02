У водія автобуса, що потрапив у ДТП у Марганці, була підроблена меддовідка

У водія автобуса, що потрапив у ДТП в Марганці, була підроблена медична довідка, заявив в інтерв`ю «Газете по-киевски» заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК.

«Ми провели дослідження технічного стану автобуса, локомотива, переїзду. Автобус і локомотив були справними. На переїзді звукова і світлова сигналізація були в нормі. Окрема експертиза зроблена щодо світлопропускної спроможності стекол в автобусі. З`ясувалося, що тонування правого і лівого бічних стекол було 2,4%, при нормі 70%. Якби покійний водій Гречко володів стовідсотковим зором, він все одно б нічого не побачив у бічні стекла. Уже відомо, що водій був короткозорим, медогляд не проходив, а довідка в нього була підроблена. Зараз ще не закінчена психолого-психіатрична експертиза водія. Це дослідження проводиться на основі свідчень рідних Гречка і пасажирів, які вижили», - сказав В.ФАРИННИК.

Він повідомив, що, згідно з висновками автотехнічної експертизи, водій маршруту порушив ряд пунктів ПДР, а саме: перед працюючою звуковою і світловою сигналізацією призупинив автобус, але, не звертаючи увагу на застережливі сигнали, продовжив рух, не переконався у відсутності потягу, який рухався з лівого боку, виїхав на переїзд і допустив зіткнення з локомотивом.

«Фатальну роль зіграв ще й той чинник, що Гречко досконально знав свій маршрут і з лівого боку ніколи в цей час потягів не було. А того дня позапланово йшов локомотив, щоб допомогти в ліквідації зіткнення іншого електровоза з трактором. До речі, та справа вже закрита. Там визнаний винним водій трактора, а оскільки він мертвий, справу закрили. Такий же фінал, очевидно, буде і стосовно ДТП в Марганці. Ми вже бачимо, що винен Гречко», - підкреслив заступник міністра.

Крім того, В.ФАРИННИК зазначив, що в справі, яка розслідується міліцією згідно з ч.3 ст.286 Кримінального кодексу, він не бачить причини, “щоб притягати до відповідальності господаря автобуса Іллю ІВАСЕНКА”.

«Ми його хочемо допитати в рамках розслідування справи про аварію як свідка. Що стосується відповідальності самого ІВАСЕНКА, то проти нього може бути заведена справа за те, що водій Гречко не був офіційно оформлений на роботу. Виявлені махінації при участі в тендері – в заявках на маршрут записані не ті моделі автобусів, які ІВАСЕНКО потім запустив. Ми також з`ясували, що в нього підроблений диплом одного з технічних вузів. Теж кримінальна стаття. Зараз ІВАСЕНКО, найімовірніше, у РФ в сестри, але поки що в розшук не оголошений. Якщо ж прокуратура порушить проти нього справу за порушення трудового законодавства, тоді його можна буде розшукувати за допомогою російських правоохоронців. Ще прокуратура Дніпропетровщини розслідує в розрізі цієї аварії окрему кримінальну справу за фактом службової недбалості посадовців. Адже відомо, що до ДТП були розпорядження ДАІ обладнати цей переїзд по-іншому», - сказав В.ФАРИННИК.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 45 чоловік, зокрема водій автобуса.