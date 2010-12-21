Янукович змінив міністра охорони здоров’я

Укази на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Іллю ЄМЦЯ міністром охорони здоров’я, звільнивши з цієї посади Зіновія МИТНИКА. Тексти відповідних указів від 21 грудня оприлюднені на сайті глави держави. До призначення міністром І.ЄМЕЦЬ працював директором Науково-практичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України. Як повідомляв УНІАН, З.МИТНИКА було призначено міністром охорони здоров’я постановою парламенту від 11 березня.

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