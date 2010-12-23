Як далеко зайшов російський капітал на ринку України?

2010 рік може стати одним із найуспішніших для просування російського капіталу на українському ринку, проте глобальної експансії, незважаючи на побоювання політиків, не відбулося. Оцінна сума купівель, зроблених росіянами в Україні в 2010 році, становила близько 2,226 млрд. дол. Про це пише COMMENTS.UA.

Найбільшу активність на ринку M&A проявляв «Внєшекономбанк». Головою Наглядової ради цієї структури є російський прем`єр Володимир ПУТІН, а до його складу входить практично все кремлівське керівництво. У січні за участю «Внєшекономбанку» було придбано 50% + 2 акції корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Пізніше росіянами було придбано ще один український металургійний гігант – ВАТ «Запоріжсталь».

Третя за величиною операція за участю російського капіталу в 2010 році - придбання російсько-британської ТНК-BP мережі АЗС «Вік Ойл». Сума угоди становила 313 млн. дол.

COMMENTS.UA вказує, що черговим підтвердженням лояльності української влади до російського капіталу стало друге пришестя російського «Трансмашхолдингу» на «Луганськтепловоз» у червні цього року.

«Зайшли» до України і російські фармацевти. ВАТ «Фармстандарт» придбав найбільшого в Україні виробника імунобіологічних препаратів ЗАТ «Харківське підприємство з виробництва імунобіологічних і лікарських препаратів «Біолек». Сума угоди оцінюється експертами майже в 12 млн. дол.