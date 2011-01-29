Credit Swiss переміг у конкурсі з випуску євробондів Києва

Лід-менеджером із випуску євробондів Києва визначено банк Credit Swiss, який став переможцем конкурсу, проведеного Київською міською державною адміністрацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв`ю журналістам начальник Головного фінансового управління КМДА Володимир РЕПІК.

Він також сказав, що офіційно оголошено результати конкурсу буде 4 лютого й саме тоді оприлюднять умови випуску євробондів. За словами В.РЕПІКА, інформація про ці умови, що підлягає публічному оприлюдненню, буде визначена мандатним листом, який підпишуть КМДА і банк.

Також він не назвав точну суму, на яку буде випущено євробонди: “Мінімум, на який ми розраховуємо, який нам необхідний для потреб міста – це 200 млн. доларів на цілі рефінансування наших євробондів із погашенням 15 липня 2011 року”.

Водночас В.РЕПІК не виключив, що сума буде більша, ніж 200 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, конкурс із визначення лід-менеджера було оголошено КМДА 22 листопада 2010 р.