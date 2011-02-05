Найсильніша за півроку магнітна буря сталася на Землі

Сильні збурення в магнітному полі Землі були зафіксовані в ніч на суботу, повідомляють фахівці лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН).

Індекс геомагнітної активності Kp досяг значення 6, що відповідає двом балам за прийнятою п’ятибальною шкалою класифікації магнітних бурь. "Хоча буря, що відбулася, і не є рекордною, подій такої амплітуди не спостерігалося півроку - з 4 серпня 2010 року. Остання ж буря, що перевершує сьогоднішню за силою, була зареєстрована 10 місяців тому, 5 квітня 2010 року, коли індекс геомагнітної активності досяг у максимумі бурі рівня Kp=7", - йдеться в повідомленні на сайті лабораторії. "Причиною бурі став корональний викид маси - викид високотемпературної плазми з корони Сонця в напрямку Землі, що відбувся приблизно три дні тому", - пояснив співробітник лабораторії Сергій Богачов. Це друга магнітна буря 2011 року. Перша, така, що відноситься до мінімального рівня, 1 з 5, відбулася в ніч на 7 січня 2011 року в розпал новорічних свят.

У 2010 році за 365 днів сталося 16 магнітних бурь, а за рік до цього, в 2009 році, що співпав із мінімумом сонячної активності, - всього 4.

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