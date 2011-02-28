Податкова обіцяє на третину скоротити кількість перевірок підприємців

У другому кварталі 2011 року Державна податкова служба України (ДПСУ) має намір на третину скоротити кількість документальних перевірок суб`єктів господарювання.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому УНІАН.

«Ми проаналізували подану звітність і визначили головні ризики, які можуть призвести до мінімізації податкових зобов`язань або до несплати податків. Відповідно, наші ревізори і аудитори, маючи необхідну інформацію, звертатимуть увагу лише на тих, хто, ймовірно, може використовувати незаконні схеми ухилення від оподаткування», - заявив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.