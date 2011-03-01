Шахрай під виглядом помічника нардепа 18 років обдирав бізнесменів у Києві

В результаті оперативних заходів співробітниками столичного кримінального розшуку затримано шахрая, який від імені народного депутата України Олега ЗАРУБІНСЬКОГО під виглядом благодійності ошукував київських бізнесменів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС у Києві.

За даними міліції, затримано 41-річного жителя Запоріжжя, який «більше п`ятнадцяти останніх років шахраював у Києві, й після чергової ходки на зону знову повертався до Києва». Він уже має 7 судимостей, і відсидів у в`язниці загалом більше десяти років. Востаннє звільнився з колонії в жовтні 2010 року й відразу ж приїхав до столиці.

Як розповів сам затриманий, шахрайську схему отримання «внесків» від бізнесменів він не змінював із 1993 року. Обдзвонюючи директорів великих комерційних фірм, які працюють у медичній галузі, шахрай представлявся народним депутатом і, посилаючись на благодійність, просив допомогти готівкою на проведення операцій із протезування незаможних пацієнтів. Звичайно, на благу справу ніхто з комерсантів грошей не шкодував. Тим більше, що суми варіювалися в межах півтори–двох тисяч гривень. Ніяких фінансових документів або розписок, природно, ніхто не оформляв.

Цього разу шахрай працював за подібною схемою з тією лише різницею, що називався не народним депутатом, а його помічником або водієм. Для більшої переконливості він виготовив візитки народного депутата з фіктивними реквізитами, а для себе виготовив довідку про те, що він є членом якогось благодійного товариства з надання допомоги незаможним громадянам. Хоча, в більшості випадків, комерсанти цими паперами не цікавилися взагалі, зазначили в міліції.

Як йдеться в повідомленні, «більше двох третин підприємців при особистій зустрічі з «помічником народного депутата» відмовлялися платити внески. Ця новина неприємно здивувала шахрая. Адже минулого разу бізнесмени з грошима прощалися куди більш охоче».

Проти шахрая порушено кримінальну справу. Слідством уже встановлено більше десяти ошуканих комерсантів. Їм завдано загальних збитків на суму понад п`ятнадцять тисяч гривень. Але оперативники вважають, що ошуканих набагато більше. Адже сам затриманий охоче співпрацює зі слідством і вказує адреси відвіданих фірм.

«Вже з перших кроків слідство зіткнулося з небажанням потерпілих писати заяви до міліції. Комерсанти мотивують це браком часу. Але, швидше за все, їм, солідним людям, просто соромно виступати в такому непривабливому світлі», - йдеться в повідомленні.

Київська міліція звертається до всіх громадян, до кого звертався цей шахрай, з проханням допомогти слідству встановити істину в цій справі.