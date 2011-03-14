З Лівії до України повернулися кількасот медиків - і куди тепер?

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО обіцяє працевлаштувати евакуйованих із Лівії українських медиків.

Про це він заявив сьогодні, повідомляється на Урядовому порталі.

За словами С.ТІГІПКА, держава та приватні компанії сьогодні мають можливості забезпечити роботою і соціальною підтримкою значну частину фахівців-медиків, які залишили Лівію.

Як зазначив віце-прем`єр, у результаті громадянської війни, яка розгорнулася в Лівії, цю північноафриканську країну залишили понад 500 громадян України, в основному, фахівці-медики. «Тепер потрібно зробити все можливе, щоб українці, які повернулися, не думали про те, як швидше поїхати на заробітки до Північної Африки чи інші регіони світу. Сьогодні вітчизняна медицина, серед іншого й приватні клініки, які швидко розвиваються, потребують кваліфікованих лікарів і медсестер, і готові надати їм гідні умови праці та оплату», - сказав С.ТІГІПКО.

Він додав, що тиждень тому доручив провести роботу з власниками великих комерційних клінік, і деякі з них вже виявили готовність прийняти на роботу медиків, які повернулися з Лівії.

«Нехай фахівці, які повернулися в Україну, виходять на зв`язок з Міністерством соціальної політики, і ми допоможемо вирішити всі питання їхнього працевлаштування, пенсійного забезпечення та соціальної адаптації», - пообіцяв С.ТІГІПКО.