Ну хто повірить, що інфляція становить лише 9%?

Показник інфляції тільки по гречці сфальшований у бік заниження на півпроцента. 53% українців вважають, що ситуація погіршилася... В останні дні в Україні спалахнули гарячі дискусії щодо того, чи є об`єктивними офіційні показники інфляції, чи вони сфальшовані урядом. Представники опозиції наполягають, що реальна інфляція, зокрема, за 2010 рік набагато перевищує виголошену Держкомстатом величину в 9,1%.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко цього понеділка в своїй заяві на ім`я генерального прокурора України Віктора Пшонки зажадала розслідування фактів фальсифікації економічних показників. Як повідомила прес-служба БЮТ-«Батьківщини», екс-прем`єр погоджується з висновками незалежних експертів, відповідно до яких рівень інфляції в 2010 році перевищував 25%, тоді як влада оприлюднила дані про 9-відсотковий рівень інфляції.

Наступного дня на офіційному сайті цієї партії з`явилося навіть повідомлення, в якому з посиланням на розрахунки аналітиків економічного департаменту «Батьківщини» зазначалося, що «фактичний індекс споживчих цін у грудні 2010 року становив 142,3% до грудня 2009 року – проти 109,1%, офіційно оприлюднених Держкомстатом».

Як наголошується в документі, уряд Януковича – Азарова навмисно фальсифікує показники інфляції – зрозуміло, в бік зниження. Робиться це для того, щоб обдурити людей, здійснюючи фіктивну індексацію замість реальної. За інформацією з областей, керівництво Держкомстату вимагає від своїх регіональних підрозділів подавати наверх брехливу інформацію про інфляцію, зазначається на сайті «Батьківщини».

Уряд і парламентарії з партії влади, звісно, відкидають звинувачення у фальсифікації показників інфляції. Вони стверджують, що ніякого тиску на керівництво статистичного відомства не чинилося і що реальна інфляція відповідає офіційним показникам.

Треба сказати, що більшість рядових українців стоять у цій суперечці не на боці влади. Про що можуть свідчити показники відповідних соціологічних досліджень.

Наприклад, за результатами опитування «Українського демократичного кола», на замовлення Інституту політики, проведеного з 29 січня по 7 лютого ц.р., майже 62% співвітчизників відчувають погіршення матеріального становища. При цьому третина опитаних (33,3%) зазначили, що їх матеріальне становище не змінилося, і лише 4% вважають, що їх матеріальне становище поліпшилося.

«Таким чином, за останній рік, як каже прем`єр-міністр Микола Азаров, тільки чотирьом відсоткам стало жити краще, стало жити веселіше», - закинув щодо цього віце-спікер парламенту Микола Томенко. За його словами, кожній десятій українській сім`ї (11,2%) бракує грошей навіть на їжу, а двом п`ятим (41,3%) якщо є за що купувати їжу, то немає грошей на одяг або взуття. Крім того, Томенко зазначив, що абсолютна більшість населення (97,5%) тою чи іншою мірою стурбована зростанням цін.

Підтверджують недовіру українців до уряду і райдужно-офіційної статистики також результати свіжішого соцопитування, проведеного минулого місяця соціологічною службою Центру ім. Разумкова. «У лютому 2011 року 46,9% громадян повністю не підтримували діяльність уряду», - розповів директор цієї служби Андрій Биченко, зазначивши, що рік тому очікування населення були позитивними.

За даними соціолога, у 20 з 22 сфер життя в Україні населення відчуває погіршення свого життя за рік діяльності Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром Азаровим. За словами Биченка, «крім традиційних економічних сфер, це рівень цін, рівень добробуту людини, рівень оплати праці».

За даними дослідження Центру Разумкова, майже 53% громадян вважають, що ситуація в цілому в Україні погіршилася за останній рік. А середня оцінка діяльності уряду Азарова становить лише 2,46 за п’ятибальною шкалою.

Таким чином, українці не відчули на собі зафіксованого урядом уповільнення інфляції і розрахованого на базі цього показника збільшення реальних доходів в 2010 році.

Звичайно, розрахунки аналітиків економічного департаменту «Батьківщини» реальної інфляції за 2010 рік в розмірі понад 42% видаються дуже «сміливими». А от заявлений Юлією Тимошенко інфляційний показник в 25% бачиться близьким до фактичного. А сам факт заниження урядом офіційного розміру інфляції не викликає сумнівів, і в цьому Генпрокуратура могла б легко переконатися, якби таке бажання виникло у керівництва цього органу.

Довести викривлення інфляції у бік заниження можна на одному простому прикладі – на ціновій ситуації з продуктом, що став останнім часом вже «легендарним» – гречкою.

Відомо, що на початку минулого місяця, після того, як у січні гречана крупа в деяких супермаркетах почала продаватися по 25 гривень і вище, уряд адміністративним шляхом «умовив» виробників і торговців, щоб ця крупа коштувала вроздріб не більше 14 гривень за кілограм.

Також усім відомо, чим це все закінчилося – гречка практично зникла з прилавків магазинів. Ця крупа лише епізодично з`являлася в окремих супермаркетах, щоб додати видимість її наявності в торговельній мережі. При цьому з-під поли гречка продавалася на продуктових ринках, але за ціною 20-22 гривні.

Перевіряючі органи можуть запитати у Держкомстату відповідні документи, і там вони напевно побачать, що ціна на гречану крупу в лютому зафіксована на рівні близько 14 гривень за кілограм. І як же могло бути інакше, якщо таку ціну де-факто призначив уряд?

Але зробімо деякі розрахунки. Узимку-навесні минулого року гречка коштувала в роздрібній мережі 6-7 гривень за кілограм. А в лютому цого року Держкомстат зафіксував ціну на неї в 14 гривень за кіло. Отже, ціна гречки офіційно підвищилася десь на 100% або трохи більше.

Згідно з ваговрю структурою для розрахунку індексу споживчих цін, яку зараз застосовує Держкомстат, «вага» гречаної крупи дорівнює 0, 00497. Це означає, що частка цього продукту в споживчій корзині українців становить 0,497%, тобто приблизно піввідсотка.

Офіційна статистика, з урахуванням подорожчання гречки всього на 100%, зафіксує приріст інфляції за рахунок цієї позиції приблизно на 0,5%. Водночас, якщо взяти для розрахунку лютневу ціну на гречку, скажімо, в 21 гривню за кілограм, то виявиться, що інфляція додала по цьому продукту більше 1%.

Таким чином, показник інфляції в Україні по гречці сфальшований у бік заниження приблизно на 0,5%. І така різниця в інфляції тільки за рахунок одного продукту! При цьому можна припустити, що і по багатьох інших товарах офіційна статистика занижує ціни – по боршну, хлібу, картоплі, овочах, фруктах, молочних продуктах та ін.

Стверджувати, що влада навмисно занижувала показники зростання цін, дозволяють, наприклад, оприлюднені в ЗМІ в січні свідчення одного з урядовців – керівника цінової інспекції у Волинській області Тараса Куйбіди. Він, зокрема, розповів, як ще в липні 2010 року йому надійшла вказівка з центру, що продовольча інфляція в документах не повинна перевищити 5% за місяць, а ще краще, щоб вона була нульовою. Потім подібні вимоги надходили із столиці щомісяця.

При цьому чиновник навів шокуючі цифри, що свідчать про можливі масштаби фальсифікації показників зростання цін. Так, ціни на борошно вищого гатунку по країні в цілому нібито зросли тільки на 5,6%, а по Волинській області, де ціни не спотворювалися, – на 24,6%. Ціни на манну крупу в Україні нібито збільшилися на 6,4%, тоді як у Волинській області – на 33,2%. Вершкове масло в середньому в країні подорожчало нібито лише на 10,2%, а у Волинській області – на 23%.

На підставі різниці у зазначених цифрах, а також прикладу з цінами на гречку можна припустити, що реальна інфляція за 2010 рік становила не 9%, як доповів Держкомстат, а понад 20%. Точніше можна сказати тільки за наслідками ретельної і об`єктивної перевірки.

Тому звинувачення, які висуває нині опозиція про фальсифікацію інфляції, здаються слушними. Проте «чомусь» мало віриться у те, що Генпрокуратура зможе знайти докази такої фальсифікації

Ігор Котович