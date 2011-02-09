Чому Азаров програє гречці

Після того, як у січні поточного року вартість гречки досягла в деяких супермаркетах 25 гривень за кілограм і за це журналісти дорікнули на прес-конференції прем'єр-міністрові Азарову, уряд рішуче взявся за «наведення ладу» з цінами на цю крупу.

Перший «сигнал» подав сам Микола Янович на згаданій прес-конференції 17 січня. «Чому ціна гречки на заводі 4 гривні (за 1 кілограм), а в магазині, супермаркеті 15 гривень? Чому? Хтось захотів нажитися на ажіотажному попиті!», - назвав свою версію причини подорожчання він. Додавши при цьому, що уряд не несе відповідальності за підвищення цін на окремі продукти харчування, а в усьому винні власники супермаркетів.

Потім урядовці рангом нижче «узяли під козирок» і, використовуючи аргументи Азарова, почали «впливати» на власників магазинів з метою примусити їх знизити ціну на гречку.

«Ситуацією на ринку вирішила скористатися частина бізнесменів. Проте ми розуміємо, що ціна на продукт повинна відповідати витратам на його виготовлення. Минулого року виробники гречки продали її за середньою ціною 4 грн. за тонну. Після переробки середньозважена ціна гречаної крупи складала 7 гривень за кілограм. З урахуванням виробничих потреб заводів-переробників ціна гречки мала скласти 8 гривень за кілограм, тобто з націнкою роздрібних мереж гречана група повинна коштувати не більше 10-12 гривень залежно від якості упаковки», - деталізував аргументи прем'єр-міністра перший заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Микола Безуглий.

Крім того, він розповів, що уряд провів переговори з виробниками гречки і добився того, щоб ціна на цей продукт на роздрібному ринку не перевищувала 14 гривень за кілограм. «Після того, як ми з'ясували, що причиною зростання не є дефіцит цього продукту в нашій державі, а частина переробників просто вирішила одержати надприбутки, ми провели з ними переговори і досягли домовленості, що ціна гречки не має перевищувати 14 гривень за кілограм. Ця ціна повинна задовольнити всіх», – відзначив заступник міністра.

Проте урядовці видають зараз бажане за дійсне. Насправді ситуація з гречкою в роздрібній мережі не така благополучна.

Як повідомляють ЗМІ, в регіонах країни на сьогодні є велика різниця в цінах на гречану крупу: у Дніпропетровську кіло гречки продається по 12,55-21,50 гривень за кілограм, в Донецьку - по 13,99-25,00, в Львові - по 18-22, в Харкові - по 19-21, в Запоріжжі – по 14-21,50, а в кримських супермаркетах гречка пропонується в середньому по 22,50 гривень за кілограм. Причому, в багатьох торгових закладах гречану крупу почали відпускати не більше ніж по одному кілограму в руки.

Але найголовніше, що в багатьох супермаркетах і невеликих магазинах гречка на сьогоднішній день узагалі зникла з прилавків магазинів – як у Києві, так і в інших містах країни.

Наприклад, у місті Миколаєві в 9 з 14 супермаркетах станом на 7 лютого гречка була відсутня. При цьому Держінспекція цін у Миколаївській області відрапортувала, що ціна гречаної крупи в торговій мережі міста не перевищувала 13,90 гривень за кілограм. Чому ж український уряд програє в боротьбі з гречкою? Чому в одних магазинах її ціна вища, ніж оголошені урядом 14 гривень за кілограм, а в інших гречки не стало зовсім?

Відповідь на ці питання очевидна всім, окрім, виходить, українського уряду на чолі з Азаровим! Ніколи і ніде адміністративне, неринкове регулювання цін не приносило успіхів у довготривалій перспективі. Якщо підприємствам торгівлі контролюючі органи нав'язують гранично допустиму ціну на якийсь товар, то вони з часом просто перестають торгувати цим товаром – щоб уникнути збитків від такої торгівлі. Тобто, виникає дефіцит.

Також очевидно, що український уряд у ситуації з гречкою не проаналізував обстановку в прикордонних країнах. Тому що якби вони вивчили ситуацію, зокрема, в Росії, то зрозуміли б, що ціна в 14 гривень за кілограм гречки на сьогоднішній день є нереальною.

Зараз у Росії ціни на гречану крупу досягають 120 рублів і вище. Причому, подорожчання цього продукту там триває.

Зробимо нехитрий арифметичний розрахунок! За офіційним курсом Нацбанку 1 гривня зараз дорівнює 3,68 російських рублів. Отже, 120 рублів відповідають близько 33 гривням.

А зараз логічне запитання: чи може таке бути, що в Україні гречка вільно продається по 14 гривень за кілограм, а в сусідній Росії - по 33 гривні в перерахунку за валютним курсом? Відповідь: звичайно ж, ні! Між двома країнами немає візового режиму, при цьому є довгий російсько-український кордон, що проходить по Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях. Отже, настільки великої різниці цін на якісь продукти харчування в двох країнах бути не може. Хіба це комусь не зрозуміло?

І не допоможе прем'єр-міністрові Азарову в даній ситуації імпорт китайської гречки. Вона теж не залежиться на прилавках українських магазинів при ціні в 2,5 рази нижче, ніж у сусідній Росії.

Український уряд однозначно програв у сутичці з цінами на гречку. Потрібно було не покладатися на неринкові методи, а застосовувати саме економічні способи вирішення проблеми. Причому, цим потрібно було зайнятися вже давно і обов'язково з урахуванням обстановки в сусідній Росії. Напевно в даній ситуації було потрібне і узгодження дій з російським урядом, чого зроблено не було.

Ігор Котович