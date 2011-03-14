Тимошенко: Влада має доплатили людям 25% до їх пенсій і зарплат

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО у своїй заяві на ім’я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ вимагає проведення розслідування фактів фальсифікації урядом економічних показників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового відвідування Генпрокуратури.

«Я передала цю заяву, але написала її прямо на генерального прокурора, а не на слідчого, тому що слідчі на жаль – заручники сьогоднішньої, в тому числі незаконної, нечесної, поведінки самого генерального прокурора», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, лідер партії «Батьківщина» сумнівається в перспективності цієї справи за часів перебування цієї влади. «Я, безумовно, розумію, що ця Генеральна прокуратура навіть пальцем не ворухне для того, щоб розібратися з цим злочином. Але я переконана, що вже новий генеральний прокурор вже при новій владі - я переконана, що вони не будуть довго знущатися над країною – розбереться в цьому кримінальному злочині і обов’язкового відновить справедливість», - припустила вона.

Як повідомляє прес-служба БЮТ-Батьківщини, екс-прем`єр погоджується з висновками незалежних експертів, відповідно до яких рівень інфляції в 2010 році становив понад 25% у той час, як влада оприлюднила дані про 9-відсотковий рівень інфляції.

"Смішно сьогодні виглядають політичні переслідування на пустому місці в той час, коли у кожної людини з кишені вкрали до 25% заробітних плат і пенсій щомісяця", - вважає вона.

Юлія Тимошенко також повідомила, що фракція "БЮТ-Батьківщина" на Погоджувальній раді вимагатиме включення до порядку денного розгляду проекту документу, який зобов’яже владу перерахувати зарплати та соціальні виплати відповідно до рівня зростання цін.

"Наша фракція порушує питання про те, щоб терміново було прийнято рішення Верховної Ради, яке зобов’язує уряд повністю перерахувати інфляцію, тому що кожній людині зрозуміло, що ціни за минулий рік зросли не на 9%, і щоб людям за 2010 рік доплатили мінімум 25% щомісяця до їх пенсій і заробітних плат. Завтра ми будемо порушувати це питання в залі Верховної Ради", - зазначила лідер партії "Батьківщина".

"Це справжній злочин, коли ошукали, обікрали кожну людину, забрали у кожної людини з кишені її власні гроші, які вона згідно з законом мусить отримати", - переконана Юлія Тимошенко.