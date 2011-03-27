Помер заступник гендиректора УНІАН Валерій Нечипоренко

Сьогодні на 56-му році життя внаслідок тяжкої хвороби помер заступник генерального директора інформаційного агентства УНІАН, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України Валерій Нечипоренко.

В.Нечипоренко народився 30 серпня 1955 року у місті Коростень Житомирській області.

Закінчив фізико-математичний факультет Житомирського педагогічного інституту, працював шкільним вчителем, інструктором райкому комсомолу.

Став активним журналістом-позаштатником, друкувався у місцевий і столичній пресі. Як спецкор «Радянської Житомирщини» у травні 1986 року побував на ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Отримав другу вищу освіту на факультеті журналістики Київської вищої партійної школи (зараз – Академія держуправління при Президентові України).

Працював головним редактором газети “Житомирський вісник”, відповідальним секретарем української редакції газети “Фінансова Україна”, редактором відділу науки газети “День”, редактором відділу міського життя газети “Всеукраїнські відомсті”, у 1998 році створив і редагував всеукраїнську газету “Індустрія”.

З лютого 1999 року був заступником генерального директора УНІАН.

З 1988 по 1999 рік видав 12 художніх і науково-популярних книг, перекладався англійською, японською, польською та іншими мовами, лауреат премії Спілки письменників за краще оповідання 1996 року.