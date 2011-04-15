Працівники СІЗО вивозили кримінального авторитета в ресторан на «стрілку»

У Криму співробітниками Управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС України в АРК було затримано трьох працівників СІЗО, які підозрюються у скоєнні серйозного посадового злочину.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Кримського ГУМВС, затримані підозрюються в організації вивозу з території слідчого ізолятора засудженого, відомого в кримінальних колах під прізвиськом “Арієць”.

30-річного кримінального авторитета, засудженого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України до чотирьох років позбавлення волі, було вивезено співробітниками слідчого ізолятора до одного з сімферопольських ресторанів для зустрічі з севастопольським кримінальним авторитетом.

«Для вивезення “Арійця” конвоїри використали автомобіль «швидкої допомоги», викликаний до СІЗО. Доїхавши «швидкою» до однієї з сімферопольських лікарень, кримінальний авторитет і його озброєні табельною вогнепальною зброєю конвоїри пересіли в особистий автомобіль одного з конвойних і приїхали до ресторану, де було призначено «стрілку», - повідомили у міліції.

На даний час співробітники СІЗО затримані у порядку ст. 115 (за підозрою у скоєнні злочину) Кримінально-процесуального кодексу України.

Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або посадовим становищем) Кримінального кодексу України.

Перевірку проводить Прокуратура АРК.