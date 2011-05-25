Голова "Газпрому": усі вже відчули, що немає газу з Лівії

ВАТ "Газпром" у травні збільшив експорт газу до Європи на 30%, при цьому тенденція зростання зберігається.

Як повідомляє РІА «Новости», про це сьогодні в Брюсселі заявив журналістам голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

"У квітні ми бачили зростання 20%, у травні - 30%, і зараз добові поставки відповідають зимовим нормам відбору", - сказав О.МІЛЛЕР.

Голова "Газпрому" зазначив, що на обсяг зростання експорту робить певний вплив бажання споживачів закачати газ у підземні сховища за низькою ціною. Проте він підкреслив, що це не головний чинник.

"Усі вже відчули, що немає газу з Лівії, а Японія нарощує споживання, це зараз і впливає (на зростання експорту газу – УНІАН)", - додав О.МІЛЛЕР.