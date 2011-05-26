Міністр вважає, що армія і злочинність несумісні

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ наказав створити спільну робочу групу із представників Департаменту правового забезпечення, Контрольно-ревізійного департаменту і деяких інших структурних підрозділів військового відомства для розслідування діяльності окремих підприємств Міністерства оборони.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, таке доручення М.ЄЖЕЛЬ зробив сьогодні під час розширеного засідання колегії міністерства, оцінюючи стан дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, збереження і використання державного майна, внутрішнього фінансового контролю, результати перевірки Міністерства оборони Державною фінансовою інспекцією та заходи щодо усунення виявлених недоліків.

“Армія і злочинність – поняття несумісні», – наголосив міністр оборони.

У ході засідання М.ЄЖЕЛЬ також закликав присутніх представників Головного контрольно-ревізійного управління України спільно з військовим відомством розпочати роботу з викорінення корупції у сфері тендерних закупівель та аутсорсингу.