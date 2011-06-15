Соколовський: заява Путіна підтверджує газову стратегію РФ

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що заява керівника уряду Росії Володимира ПУТІНА, зроблена 7 червня, про можливість відмови Росії від послуг країн, які забезпечують транзит газу з РФ, свідчить про послідовність реалізації геополітичної стратегії у сфері експорту газу.

Про це він заявив в інтерв`ю агентству УНІАН.

«В.ПУТІН з властивою йому «дипломатичною» відвертістю констатував факт, що Кремль послідовно реалізує свою геополітичну стратегію у сфері експорту газу, яка передбачає «обхід» транзитних країн – колишніх членів СРСР. Тепер, коли реальністю стає газопровід «Північний потік» й активно проробляється «Південний потік», керівництво РФ обґрунтовано про це заявляє, публічно і доволі чесно», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня В.ПУТІН заявив, що Росія в перспективі зацікавлена в тому, аби відмовитися від послуг країн, які забезпечують транзит газу, що його РФ продає в інші країни.

Повністю інтерв`ю Б.СОКОЛОВСЬКОГО читайте на сайті «УНІАН економіка».