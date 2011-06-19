Охтирські Adidas, Nike і Puma виготовлялися в одному цеху

У місті Охтирка Сумської області співробітники міліції припинили діяльність підпільного цеху, в якому незаконно виробляли одяг,

використовуючи знаки відомих торгівельних марок «Adidas», «Nike» «Puma» та «Reebok».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в

Сумській області, підпільний цех розташовувався в одному з нежитлових будинків Охтирки і був розрахований на 60 робочих місць, обладнаних для пошиття одягу.

Під час огляду приміщення міліціонери вилучили близько 500 одиниць готової продукції, а також 700 бирок та етикеток відомих брендів.

Крім того, у приміщенні цеху були знайдені транспортні накладні на поставку виготовленого одягу. Працівники цеху та його власник пояснили, що зазначена продукція виготовлена ними з метою реалізації в торгівельній мережі на території України.

Наразі міліція доправила зразки контрафактної продукції право власникам вищезазначених торгівельних марок для проведення спеціалізованого дослідження та нарахування збитків.

Щодо самого підприємця, то міліція вирішує питання про порушення проти нього кримінальної справи. Якщо його провину доведуть у суді, чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.