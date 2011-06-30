Севастопольський голова каже, що для перевізників люди - як скотина

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА звинуватив бізнесменів, які здійснюють у місті перевезення автомобільним і водним транспортом, у «скотському» ставленні до людей. Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯЦУБА заявив сьогодні, виступаючи на черговій сесії міськради.

Раніше повідомлялося, що перевізники на водному пасажирському транспорті в Севастополі (в інших містах України такий вид перевезень відсутній - УНІАН) заявили про необхідність підвищити вартість проїзду в пасажирських катерах із 2,5 грн. до 3,5 грн. Перевізники пояснюють це економічною необхідністю у зв`язку з подорожчанням пального й запасних частин. Крім того, на ряді автобусних міських маршрутів із недавніх пір ціна проїзду зросла в середньому на 1 грн. Так, в автобусах середньої місткості, де проїзд коштував 2 грн., ціна проїзду зросла до 3 грн., а в автобусах малої місткості - з 2,5 грн. до 3,5 грн.

Коментуючи прохання перевізників, В.ЯЦУБА зазначив: «Десять днів я чую і в праве і в ліве вухо одну пропозицію - підвищити тарифи на перевезення людей по воді, на перевезення в автомобільному транспорті, тролейбусах, а також на вивезення сміття. А в мене такий характер: коли мене з усіх боків штовхають у один бік, я йду в інший. Я перевірив. Виявляється, найболючіше істинно севастопольське питання - це перевезення людей водним транспортом (пасажирськими катерами - УНІАН)». За твердженням керівника МДА, він «готовий до діалогу з транспортним бізнесом», але, попередив він, «ставитися до людей, як до худоби, я не дам».

В.ЯЦУБА запропонував перевізникам «одне - наведіть лад, зніміть питання про тарифи, і я буду вашим помічником і вашим слугою в організації цього бізнесу». На думку голови міста, на катерах «має бути порядок, безпека». Водночас, зазначив він, «жодного рятівного круга (на катерах), і найстрашніше, що моряки (маються на увазі, очевидно, екіпажі пасажирських катерів - УНІАН) втратили повагу до людей: де людина, яка проводжає на водний трамвай, яка б стояла біля виходу, згідно з правилами безпеки, й подавала руку жінці з дитиною?».

Голова МДА, звертаючись до засновників підприємств-перевізників, також поставив питання: «Хочте, я прорахую за допомогою податкової? Я даю три тижні. Це стосується й автомобільного транспорту: 16 компаній виграли тендер, 13 не мають жодного автобуса, заробітна плата шести компаній 600 грн. Ви що думаєте, я з Місяця впав? Я не займатимуся зміною транспортних маршрутів, це ваш бізнес. Але поважайте севастопольців! Заробляйте, але я не погоджуватимуся з ініціативою за рахунок людей ще більше збільшувати прибуток».