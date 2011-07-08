Нацбанк посилити умови резервування під споживчі кредити

Національний банк України має намір посилити умови резервування і збільшити нормативи для комерційних банків під споживчі кредити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Нацбанку України Юрій КОЛОБОВ на прес-конференції 7 липня.

«Ми бачимо загрозу у цьому процесі (збільшення обсягів споживчого кредитування – УНІАН). Ми працюємо над збільшенням резервування і збільшенням нормативів під споживче кредитування», - сказав Ю.КОЛОБОВ. При цьому відзначив, що відповідні документи можуть бути прийняті протягом найближчих двох тижнів.