Нацбанк посилити умови резервування під споживчі кредити

04:03, 08 липня 2011
Суспільство
2405 0

Про це заявив перший заступник голови

Національний банк України має намір посилити умови резервування і збільшити нормативи для комерційних банків під споживчі кредити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Нацбанку України Юрій КОЛОБОВ на прес-конференції 7 липня.

«Ми бачимо загрозу у цьому процесі (збільшення обсягів споживчого кредитування – УНІАН). Ми працюємо над збільшенням резервування і збільшенням нормативів під споживче кредитування», - сказав Ю.КОЛОБОВ. При цьому відзначив, що відповідні документи можуть бути прийняті протягом найближчих двох тижнів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter