Нафтогаз замовив експертну оцінку українського ринку газу

6 липня НАК «Нафтогаз України» провела переговори з провідною експертно-аналітичною компанією IHS CERA щодо проведення незалежної експертної оцінки стану українського ринку газу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що одним із завдань дослідження є напрацювання рекомендацій щодо оптимізації нормативно-правової бази в газовому секторі для залучення інвестицій у виробництво природного газу з традиційних і нетрадиційних джерел.

Довідка УНІАН. IHS CERA – американська консалтингова компанія, що спеціалізується на розробці рекомендацій та експертних висновків для урядів і приватних компаній у всьому світі щодо ринку енергоносіїв, геополітики, тенденцій і стратегій у промисловості.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.