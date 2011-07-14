СЕС назвала причину отруєння дітей у запорізькому таборі «Салют»

Причина спалаху кишкового захворювання серед дітей, які відпочивали у ДОТ «Салют» (Приморський район Запорізької області) – антисанітарія у харчоблоці і недотримання правил особистої гігієни його працівниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили в обласній СЕС.

«Основна причина спалаху - вкрай незадовільне дотримання санітарно-гігієнічного режиму у харчоблоці. Обставини, що сприяли виникненню спалаху, - недотримання правил особистої гігієни працівниками харчоблоку», - такі дані оприлюднила сьогодні, 14 липня, в «Завершальному звіті про епіднеблагополуччя із захворюваністю на ГКІ в дитячому оздоровчому таборі «Салют» м. Приморськ Запорізької області» Запорізька обласна санепідемстанція.

Згідно з документом, у результаті епідрозслідування, яке проводилося фахівцями облСЕС, управління охорони здоров`я Запорізької ОДА і районної санепідстанції, «вірогідним чинником передачі інфекції послужила капуста тушкована, яку діти вживали на вечерю 5 липня 2011 р. і в якій виділена умовно-патогенна флора в епідемічно-небезпечній дозі - Citrobakter freundii 10 5».

«Збудник виділений і у двох хворих дітей, у 10 працівників харчоблоку, в змиві у харчоблоці і в напівфабрикаті ("млинці з сиром"), які, ймовірно, були забруднені зовні», - пояснюється у звіті.

У документі також стверджується, що «висока забрудненість зовнішнього середовища харчоблоку, що підтверджується 43,3% відхилень, харчових продуктів (42,8% відхилень) і різноманітність виділеної умовно-патогенної флори у хворих, контактних, працівників харчоблоку, змивах у харчоблоці, харчових продуктах свідчать про вкрай незадовільне дотримання санітарно-гігієнічного режиму в харчоблоці, що й призвело до виникнення захворювання у дітей шляхом вживання інфікованої їжі».

У звіті також зазначається, що «вірогідним джерелом інфекції може бути будь-хто з працівників харчоблоку, в т.ч. ті, у яких виділена умовно-патогенна флора», проте не виключається «факт інфікування працівників, у яких виділена УПФ, продуктами харчування, якими заразилися й діти, але в дозах, що не викликали клінічних проявів захворювання».

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у дітей, які відпочивали у ДОТ «Салют» з`явилися симптоми гострої кишкової інфекції (нудота і блювота). За даними адміністрації табору 6 дітей з цими симптомами і ще декілька дітей, які безпосередньо контактували з ними (різні відомства озвучували дані від 5 до 13 осіб) були госпіталізовані до інфекційного відділення Приморської центральної районної лікарні. На сьогодні, за даними облСЕС усі діти з ДОТ «Салют», які проходили лікування, вже виписані. СЕС також офіційно оприлюднила інформацію про результати планової перевірки табору за день до події – повідомлення про те, що 6 липня в роботі харчоблоку ДОТ «Салют» був виявлений ряд порушень.

На сьогодні прокуратурою у зв`язку з масовим отруєнням дітей у ДОТ «Салют» порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 137 КК України (неналежне виконання службових обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей, що спричинили смерть або тяжкі наслідки), що передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на строк до 5 років або позбавлення волі на такий самий термін.