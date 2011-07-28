У Києві - напад на інкасаторів

Сьогодні близько 11:00 на вулиці Дмитрівській, 14 в Києві декілька невідомих забрали в інкасаторів сумки з грошима. Сума на даний момент уточнюється.

Як повідомляє "Сегодня", злочинці сховалися на автомобілі «Фольксваген-Пасат» В5 чорного кольору. Номер неповний: літер свідки не запам`ятали, цифри – 4990. У столиці введений план «Перехоплення».