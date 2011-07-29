На шахті в Макіївці один гірник загинув, доля 10 - невідома

На шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області внаслідок аварії сьогодні вранці один гірник загинув, доля 10 залишається невідомою.

Як уточнили УНІАН у прес-службі МНС України, сьогодні о 9.40 на поверхні шахти імені Бажанова ДП "Макіїввугілля" сталося руйнування наземної частини ствола клітьового підйому - пристрою для підйому-спуску людей та вантажу висотою 65 метрів.

У наземному стволі перебували, за попередньою інформацією, 13 осіб.

Станом на 11.30 відомо про загибель одного гірника, двох врятували, доля десяти залишається невідомою.

Пошуки тривають. На місці аварії працюють 13 пожежно-рятувальних відділень ГУ МНС в Донецькій області та три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

В копальні працювали 538 гірників, які самостійно резервними стволами виходять на поверхню.

Робота шахти тимчасово призупинена. Причина руйнування встановлюється.