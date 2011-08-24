Телеканал ТВі оскаржив результати цифрового конкурсу

Телеканал ТВі 23 серпня подав до Окружного адміністративного суду Києва позов з вимогами до Національної ради з питань телерадіомовлення щодо скасування конкурсу на отримання ліцензій на мовлення в багатоканальних мережах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу.

Як зазначається в повідомленні, телеканал ТВі взяв участь у конкурсі на отримання ліцензій на мовлення в мультиплексах із загальнонаціональним покриттям. Відповідно до статті 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада мала розглянути заяву каналу та вирішити питання про видачу або про відмову у видачі ліцензії на мовлення.

Проте заява телеканалу ТВі так і не була розглянута, а згідно з опублікованими на сайті Нацради рішеннями, 18 серпня було розглянуто лише 28 заяв, серед яких заява ТВі не згадується, підкреслили на телеканалі.

В своїй позовній заяві телеканал ТВі посилається, зокрема, на те, що з огляду на статтю 22 Закону «Про телебачення і радіомовлення», конкурс на отримання ліцензій на мовлення в телемережі може бути оголошений лише після того, як відповідна телемережа буде створена у встановленому законом порядку. Проте мережа цифрового телемовлення в стандарті DVB-T2 ніколи не створювалась, що виключає можливість як проведення конкурсу, так і оголошення його результатів.

Телеканал ТВі також вказує на невідповідність прийнятих Національною радою рішень вимогам статей 21, 22, 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статей 1, 21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Плану використання радіочастотного ресурсу та пункту 5.1 Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.

Заявлені телеканалом ТВі позовні вимоги в процесі розгляду справи будуть уточнюватись та розширюватись після отримання від Національної ради інформації та документів, пов’язаних з проведеним конкурсом, зазначили в прес-службі ТВі.