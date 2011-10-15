На фестивалі козацької культури уникли спекуляцій на УПА

У Чернігові з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва проходить традиційний фестиваль козацької культури.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалося святкування з участі представників козацьких формувань Чернігова в урочистій літургії у Спасо-Преображенському соборі. Потім відбулася посвята в козачата та приведення до присяги молодих козаків.

Біля пам’ятника Шевченку на Валу пройшов урочистий мітинг з нагоди Дня українського козацтва, у якому взяли участь представники влади і козацьких організацій, молодь та школярі.

На Козацькому плацу поблизу Катерининської церкви триває військово-спортивна програма "Козацьке завзяття". Організована виставка виробів народної творчості та українського побуту, готується благодійний козацький куліш.

У міському музеї сучасного мистецтва "Пласт-Арт" відкриється персональна виставка робіт вишивальниці, заслуженого майстра народної творчості Агнеси ЛЯШЕНКО.

Ввечері відбувся концерт патріотичної пісні, а також смолоскипний марш центром Чернігова. Як наголошують організатори, цей захід планувався без партій, політиків і зайвої символіки, оскільки учасники проти будь-якої спекуляції навколо УПА. Віталися синьо-жовті та червоно-чорні прапори і стрічки.