Над Егейським морем зіткнулися два винищувачі

Над південною частиною Егейського моря сьогодні зіткнулися грецький і турецький військові літаки, повідомляє РІА «Новости».

Подробиці інциденту, що стався в районі острова Карпатос, поки що невідомі. Турецьке військове відомство поки не виступило із заявою у зв`язку із зіткненням літаків.

Винищувачі F-16 ВПС Туреччини і Греції зіткнулися в 12-мильній зоні Егейського моря, де літаки обох сторін часто порушують повітряний простір одна одної. В район катастрофи направлені пошуково-рятувальні підрозділи.

Грецькі телеканали повідомили, що офіційного підтвердження про зіткнення літаків не надходило.

Проте мер острова Карпатос Янніс ІОАННІДІС заявив, що в районі події проводиться рятувальна операція.