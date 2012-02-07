У Луганській області арештували організаторів нелегальної копанки

Суд міста Свердловська Луганської області заарештував трьох організаторів нелегальної копанки на непрацюючій шахті ім. Володарського.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр ЗАЙЦЕВ, на засіданні суду, що відбулося 6 лютого, для них обрано запобіжний захід - утримання під вартою на час слідства. В даний час вони перебувають в Луганському СІЗО.

«Слідство визначить ступінь причетності кожного з них до організації нелегального видобутку вугілля на цій ділянці», - сказав О.ЗАЙЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 лютого у стволі непрацюючої шахти ім. Володарського в Луганській області виникла пожежа. В цей час там було 4 людини.

Прокуратурою міста Свердловська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 240 ч.2 Кримінального кодексу України («порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей або навколишнього середовища, а також незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення»), яку взято на особливий контроль прокуратурою області.

Одному 30-річному гірникові Олексію СИТНІКОВУ вдалося врятуватися з непрацюючої шахти, що горіла.

Прокуратура перекваліфіковувала кримінальну справу за фактом пожежі на колишній шахті з ч. 2 ст. 240 на ч. 4 ст. 240 КК України, як незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, здійснений у загальнонебезпечний спосіб.

3 лютого правоохоронці затримали у порядку ст. 115 КПК України одного організатора незаконного видобутку на непрацюючій шахті ім. Володарського. Ним виявився 34-річний місцевий житель.

4 лютого рятувальники виявили одного загиблого в стволі копанки, після чого припинили пошукові роботи.

Це викликало обурення родичів шахтарів, і 7 лютого роботи рятувальників з пошуку двох гірників поновилися.