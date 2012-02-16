Євро-2012: Готелі Києва в 12 разів обігнали польські за ціною

Ціни на готелі в Україні на час Євро-2012 злетіли вище неба. Житло подекуди вдесятеро дорожче, ніж аналогічне в Польщі.

ТСН порівняла житлові пропозиції Львова, Донецька і Києва. Зараз тризірковий готель у Донецьку пропонує однокімнатний номер із душем, кондиціонером, телевізором, телефоном і міні-баром без сніданку за 843 гривні за добу. Що буде під час Євро, у готелі не зізнаються, але всі номери вже заброньовано.

За даними джерел ТСН, на час чемпіонату ціна підскочить щонайменше вдвічі. Нині в середньому по Донецьку одномісний потягне від 700 до 1100 гривень. У Львові - дешевше. Від 360 до 900. При цьому, скрізь обіцяють європейський сервіс. Найбільша гордість готелю у спальному районі Львова - номер для людей з особливими потребами. Та він єдиний. "Тут в нас без порогів, широкий пройм в дверях, санвузол обладнаний поручнями для таких людей. Зараз його ціна 750 гривень, на Євро-2012 він заброньований", - повідомила директор готелю Ірина Машталер.

Експерти в європейський сервіс по-українськи не вірять. Завищені ціни у жодному місті, що прийматиме Євро, не відповідають якості. Але побив усі рекорди Київ, який у Європі посів 5-те місце – як місто з найдорожчими готелями і найнижчим готельним сервісом. Економ-варіант на час Чемпіонату для одного постояльця на 23 ночі у три-зірковому готелі Києва влетить майже у 285-ть тисяч гривень. У Варшаві такий варіант коштуватиме 9700 злотих. У гривнях це близько 24-рьох тисяч. Тобто, майже у 12 разів дешевше. Через накручені ціни деякі збірні вже відмовилися від Києва.

Вдвічі дешевше і стандартний набір туриста. Експерти підрахували: таксі, келих мартіні, сирна піца і ніч у готелі в Україні коштуватиме 339 євро. У Польщі - 149. "Я думаю, що найбільшою карою для таких власників готелів буде те, що до них просто ніхто не приїде. Люди будуть відмовлятися жити в номерах, які ані за рівнем сервісу, ані за цінами, не відповідають будь-яким очікуванням", - вважає директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. Щоб врятувати вітчизняний імідж, громадські активісти закликають українців розміщувати туристів у себе вдома. А от із командами-учасницями ситуації вже не виправити: із 16-ти збірних базуватися в Україні погодилися лише дві.