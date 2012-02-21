Синод УПЦ МП вигнав особистого секретаря Володимира за «смуту»

Священний Синод Української православної церкви Московського патріархату сьогодні прийняв рішення про заміну головного редактора офіційного сайту церкви.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ МП, Синод прийняв рішення звільнити Преосвященного Олександра (ДРАБИНКО), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ та з посади головного редактора офіційного сайту церкви.

Іншим рішенням Синоду О.ДРАБИНКА виведено зі складу постійних членів Священного Синоду УПЦ.

Головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП Синод вирішив призначити Преосвященного АНТОНІЯ, архієпископа Бориспільського, вікарія Київської Митрополії, Ректора КДА і С., а головним редактором офіційного сайту Церкви - протоієрея Георгія КОВАЛЕНКА з підпорядкуванням його діяльності Керуючому справами УПЦ.

Як повідомляє сайт УПЦ МП, члени Священного Синоду змушені звернути увагу на смуту, яку вносить в життя Української Православної Церкви діяльність Преосвященного Олександра (ДРАБИНКО), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії, голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви, постійного члена Священного Синоду Української Православної Церкви, особистого секретаря Предстоятеля УПЦ.

«Його деструктивні дії та недостойна поведінка, інтриганство і спосіб життя сіють смуту і підозру серед єпископату та духовенства, породжують велику споскусу серед вірян.

Користуючись посадою секретаря Предстоятеля УПЦ, постійного члена Священного Синоду Української Православної Церкви і голови ВЗЦЗ УПЦ він дозволяє собі в ефірі світських загальнонаціональних засобів масової інформації, які і без того ставляться до нашої Церкви з необгрунтованою упередженістю, відкрито виступати з критикою рішень Вищої Церковної влади, штучно протиставляючи Священний Синод Української Православної Церкви її Предстоятелю, що є наклепом на соборний розум Церкви і хулою на Духа Святого. Він дозволяє собі недвозначно порочити своїх співбратів-архіпастирів, членів Священного Синоду УПЦ, організовує публікацію в антицерковних ЗМІ строго конфіденційних церковних документів, призначених для ознайомлення виключно членам Священного Синоду. Чисельні спроби братського напоумлення з боку членів Священного Синоду УПЦ та співбратів-архієреїв не мали належного результату», - сказано у повідомленні на сайті УПЦ МП.