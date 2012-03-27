У Табачника пояснили, чому такі дорогі підручники матері Хорошковського

В Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту пояснюють, що купують дорогі підручники через те, що вони є авторськими і друкуються малим тиражем.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю міністерства.

У повідомлені Міносвіти звинувачує ЗМІ в тому, що вони подають недостовірну інформацію стосовно закупівлі Міністерством освіти і науки, молоді та спорту підручників: «укотре із року в рік засоби масової інформації через свою некомпетентність та поверхневе недосконале вивчення питання висвітлюють недостовірну та неправдиву інформацію щодо закупівлі Міністерством освіти і науки, молоді та спорту підручників».

Водночас відомство не спростовує інформацію про те, що замовило підручники у ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" для 1 класу на загальну суму 61,13 млн. грн., а лише пояснює, чому це було зроблено.

Так, МОНмолодьспорту зазначає, що відповідно до Закону України «Про освіту», громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах. З цією метою МОНмолодьспорту забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури та безкоштовно передає їх до навчальних закладів.

Закупівлі підлягають лише ті підручники, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників. Оскільки переможцями стають саме рукописи авторів (які створюються відповідно до начальних програм та навчальних планів), то вартість підручника, що закуповується, включає в себе технологічних процес його виготовлення (який має низку етапів) та складається не тільки з витрат паперу, картону, плівки та поліграфічних витрат, а ще й з редакційних та загальновидавничих (авторські гонорари, розроблення оригінал-макетів, художні та редакційні витрати). Вказані витрати по кожному підручнику розподіляються на загальний наклад (тираж, обсяг) підручників, що закуповуються: тобто, чим менший тираж, тим більший відсоток витрат у загальній вартості підручника, йдеться в повідомленні.

Тираж підручників визначається відповідно до прогнозованої кількості учнів на 2012-2013 навчальний рік. На підставі відомостей, наданих обласними управліннями освіти і науки, визначається розрахункова потреба в підручниках для учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською, російською мовами та іншими мовами національних меншин. Згідно з даними, кількість майбутніх першокласників, які вивчатимуть українську мову в школах з навчанням польською мовою – 302, з навчанням молдавською мовою – 371. На відміну від обов’язкового вивчення англійської мови у перших класах (217 616), прогнозований контингент першокласників, які вивчатимуть іспанську мову, складає 274 учні.

Як зазначають в Міносвіти, якщо уважно проаналізувати оголошення про проведення процедури закупівлі в одного учасника, опубліковане у бюлетені «Вісник державних закупівель», то можна прослідкувати залежність ціни від тиражу (накладу) підручників, що підлягають закупівлі. Так, наприклад, підручник з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання (1-й клас) при тиражі 302 примірники коштує 647,09 грн., а підручник з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів (1-й клас) при тиражі 217 616 примірників коштує лише 10,81 грн.

Також у відомстві підкреслюють, що закупівля підручників здійснювалась відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель». Згідно з його положеннями, під час закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, має застосовуватись процедура закупівлі в одного учасника. Застосування будь-якої іншої процедури закупівлі призвело б до порушення прав авторів, які захищаються Законом України «Про авторське право та суміжні права».

«У подальшому звертаємося з проханням перед висвітленням будь-якої інформації у засобах масової інформації кваліфіковано, відповідально та ретельно вивчати відповідні питання, перевіряти факти та використовувати право на звернення до відповідних компетентних органів для отримання необхідної достовірної інформації», - пише Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Як повідомлялося, сьогодні "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомили, що 19 березня ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" та Міносвіти уклали угоду про закупівлю підручників для 1 класу на суму 61,13 млн. грн. Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі "в одного учасника" через те, що автори підручників мають право самостійно визначати видавництво, яке буде здійснювати видання його твору.

Усі підручники "рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України".

Як повідомляє «Українська правда», одним із авторів підручника є Ольга Назарівна Хорошковська, матір першого віце-прем’єра Валерія Хорошковського.

Доктор педагогічних наук, професор Ольга Хорошковська є завідувачем лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України й діаспори Інституту педагогіки НАПН України.

Підручники авторства О.Хорошковської, пише видання, за дороговизною займають перше (українська мова для шкіл з польською мовою викладання, 647 грн./екз.), третє (українська мова для шкіл з молдавською мовою, 497 грн./екз.) та 14-е місця (українська мова для шкіл з російською мовою, 23 грн./екз.). Вартість друку цих підручників становить 1,43 млн. грн.

Народний депутат від «Нашої України» Лілія Григорович направила депутатське звернення до генерального прокурора та голови Державної фінансової інспекції України щодо неефективного використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України державних коштів під час друку підручників.