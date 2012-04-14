У податковій перевели стрілки на слідчого

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби столичної податкової служби.

«Державна податкова служба у м. Києві повідомляє, що на телеканалі ТВі дійсно проводиться позапланова податкова перевірка. Її проведення є виконанням законної та обов’язкової вимоги слідчого райуправління МВС України у м. Києві», - стверджують в ДПС.

Як зазначається в повідомленні, Податковим кодексом України визначено, що однією із підстав для проведення перевірки є отримана податковим органом постанова слідчого, винесена відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні. При цьому у податковій звернули увагу, що отримана постанова слідчого є обов’язковою до виконання, а ухилення від її виконання тягне за собою відповідальність згідно з законом.

«Таким чином, Державна податкова служба не може нехтувати законними вимогами слідчого та діє в межах та у спосіб, визначений законодавством України», - заявили в прес-службі.

За даними ДПС, «вказана перевірка проводиться за постановою слідчого з метою встановлення істини у кримінальній справі, порушеній органами прокуратури, яка розслідується слідчими, підпорядкованими МВС України».

При цьому у податковій службі заявили, що у разі недопущення до перевірки працівників органів ДПС, податківці будуть діяти згідно з вимогами законодавства.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний директор ТВі Микола Княжицький ефірі заявив про тиск на телеканал з боку податкових органів. Він попросив главу МВС Віталія Захарченка, голову ДПС Олександра Клименка і голову Комітету ВР з питань свободи слова Юрія Стеця розібратися з цими «переслідуваннями».

За словами М.Княжицького, на канал прийшла чергова податкова перевірка, попри те, що кілька місяців тому канал уже перевіряли.

Довідка УНІАН. Раніше голова Державної податкової служби України Олександр Клименко заявив, що скасував на період проведення виборчої кампанії з виборів народних депутатів всі графіки податкових перевірок ЗМІ.

ЗМІ не включатимуться до плану-графіку проведення перевірок вже з другого кварталу, обіцяв він.