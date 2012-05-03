В Ахметова руйнуватимуть Андріївський узвіз в режимі он-лайн

Згідно з повідомленням, у рамках цього етапу будуть знесені будівлі, розташовані на вул. Фролівська, 9-11 (корпус А, В), збудовані в 1986 році, підстанція у внутрішньому дворі, а також аварійна стіна знесеного будинку на вул. Боричів Тік, 35, корпус А.

У компанії зазначили, що будівлі за адресою вул. Боричів Тік, 41, 43/5, які є історичними пам`ятками, демонтовані не будуть.

Після завершення робіт з демонтажу з майданчика буде вивезено все будівельне сміття. Роботи з демонтажу і прибирання будівельного сміття триватимуть 3 тижні і будуть завершені до 24 травня.

«Всі будівлі, що залишилися на ділянці, вже частково демонтовані або перебувають в аварійному стані. Тому питання завершення демонтажу є обов`язковим з погляду безпеки. Ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб демонтаж будівель пройшов непомітно для жителів і гостей узвозу (Андріївського узвозу - УНІАН). Для нас дуже важливо завершити роботи до дня Києва, щоб 1 червня передати ділянку археологам. Крім того, ми ведемо переговори з художниками про те, щоб до дня Києва провести на нашій ділянці вернісаж», - сказав генеральний директор «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко.

У прес-службі уточнили, що за домовленістю з адміністрацією театру «Колесо» графік робіт узгоджуватиметься з часом проведення спектаклів.

За ходом демонтажу громадськість зможе стежити в прямій трансляції на сайті проекту http://junost.org.ua/.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» планує завершити демонтаж двох будівель на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві, і 1 червня п.р. розпочати археологічні дослідження на ділянці.

12 квітня «ЕСТА Холдинг» запропонувала створити громадську раду для реалізації проекту на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики.

Компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) на місці фабрики після того, як ситуація із зносом трьох будівель на Андріївському узвозу набула широкого резонансу.

10 квітня ряд ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесено будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – управляюча компанія Групи «ЕСТА» холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об`єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс на вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) та ін.). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).