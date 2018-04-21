Презентація Черновецького: дубль другий

Прес-конференція мера, присвячена його діяльності на посаді голови КДМА, зібрала близько сотні журналістів. Власне, Леонід Михайлович не сказав нічого нового порівняно з озвученим за ці два місяці, він дотепно переосмислював свої минулі тексти, натякав, що його підтримує Президент і обіцяв пресі свою повну прозорість. Леонід Михайлович тримався поблажливо і, сказати б, демократично: я щасливий, що ви прийшли до мене поговорити про життя, ви станете свідками нових цікавих і правильних рішень. Мер багато говорив про свободу слова і любов до Києва і киян. Щоправда, деякі «незручні» викликали у нього незадоволення.

Про політику кадрову і не тільки

«Коли буде засідання Київради? - Воно буде, але воно потрібне не вам, дорогі журналісти, воно потрібне засновникам ваших видань і телеканалів. Мені потрібна Київрада, але мені потрібні ідеї, а не скандали».

На прохання прокоментувати недавні звинувачення Михайла Бродського в тому, що близькі Черновецькому люди вимагають від столичних бізнесменів відсоток бізнесу і акції, скривився. «Ви поставили запитання тихо, більшість його не почула. Я не коментуватиму жоден пасаж цієї людини. На моїх очах політик перетворився на це механічне пристосування, яке розкидає щось, що служить для полів добривом. Що? Ні не гній, гній це м`яко сказано».

«Я беру до себе людей, які попрацювали на мене. У цьому немає нічого особистого. Просто вони не беруть хабарів. Коли подарунок чиновникові не є хабаром? Коли він є експонатом музею. Але тільки зараз чиновники просять не подарунки, а гроші».

Про квартирне питання і Еліта-Центр «У мене є 2007 ордерів на нові квартири. Але ми проводимо інвентаризацію «черговиків». Пам`ятаєте, як за часів Брежнєва був виданий указ про те, що ветерани скрізь і будь-якої хвилини можуть одержати квартиру. І купа їхніх цілком заможних родичів скористалася цією пільгою. Ми «шерстимо» київську чергу, і квартири одержуватимуть ті, кому вони справді потрібні, а не тим, хто хоче скористатися становищем своїх рідних. Крім того, я хотів би переглянути питання про можливість приватизації таких квартир. Адже нерідко бандитські структури, приватизувавши квартиру, здавали власника в божевільню, а їхнє житло продавали. Я вважаю, щоб у аферистів не виникало спокуси прибрати до рук квартиру, не треба поспішати з приватизацією».

«Держава має суворо стежити за репутацією інвесторів, великих кампаній. Те, що сталося, - це не провина міста, і потерпілі повинні висувати позови до держави і бюджетів. Але питанням «Еліта-Центр» я займаюся, створено чотири комісії, і одержувати компенсацію будуть тільки ті, хто справді опинився у скрутному становищі, але не ті, хто інвестував гроші «з жиру». Якби я не прийшов, то про Еліта-Центр усі б забули. Безглуздя - не контролювати ситуацію, як це робило минуле керівництво країни, а не тільки Київраду. Зараз на своєму рівні я буду це робити, ми обмінюємося інформацією із столичною міліцією, і я запропонував Нацбанку вирішити це питання, тобто банк, який видав кредит, відповідатиме: туди чи не туди вкладені гроші, - і матиме за це мінімальний відсоток. І лише банки з великим статутним капіталом будуть допущені до таких кредитів».

Про тарифи на ЖКГ і сміття «Тарифи на житлово-комунальні послуги підвищуватися будуть, але підвищуватимуться для багатих. Це не торкнеться тих, кому нема на що жити. Заздалегідь я обіцяю повідомити про це журналістам і дізнатися думку киян».

«Та я особисто займаюся сміттям, і я обіцяю найближчим часом стати одним з кращих фахівців у цій сфері. Поки я тільки готуюся, щоб розповісти вам про сміття детальніше, хоча я вже міцно розбираюся в градаціях сміття і вибудовую концепцію, як ми з усіма видами сміття розбиратимемося. І я сподіваюся доручити це людям, яким це подобається. Двірництво перетворилося на отримання за хабарі житла. У Швейцарії можна влаштуватися працювати ким завгодно, навіть директором банку, але тільки не сміттярем, тому що в нього дуже висока зарплата, тому що це вже привілейований клас. Якщо ми припинимо за хабарі видавати двірникам квартири, піднімемо зарплати і братимемо двірниками людей, які мають квартири і живуть у цьому районі, то все у нас буде гаразд з чистотою і порядком».

Про двомовність і кураж мера «А чому ви не розмовляєте українською, ви ж держслужбовець», - шарпала мера журналістка одного з телеканалів.

Леонід Михайлович не розгубився: «Я свого часу був автором законопроекту про дві державні мови. Але моє спілкування з Чорноволом багато в чому змінило мою думку. А Чорновіл, видатна людина, говорив мені, дай українській мові десять років, дай їй зміцнитися, а потім проводь референдум щодо другої державної. Я готовий дати українській мові ще час, а потім повернутися до ідеї референдуму. Сам розмовляю російською мовою, українською я розмовляю вже набагато краще. Чому не розмовляю державною зараз? Тому, що боюся, що втрачу кураж. Коли я відчую, що при спілкуванні українською у мене зберігається кураж, тоді перейду на українську».

Маша Міщенко