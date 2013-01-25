Депутати радить захищати зелені зони чиїмось гучним ім'ям

Про це народний депутат сказав під час онлайн-конференції, в ході якої кияни цікавились питанням, яким чином можна захистити території Києва від забудови, інформує прес-служба О.Бригинця.

На його думку, бажано, щоб сквер створювався на честь якоїсь відомої людини.

«Коли є статус та ім’я, тоді його легше ідентифікувати, і кожна дія навколо цього скверу отримує великий розголос», - зауважив О.Бригинець.

При цьому народний депутат звернув увагу, що ініціатива повинна виходити від самих місцевих жителів, без їх звернення політики, громадські організації не зможуть допомогти в боротьбі із забудовниками.

О.Бригинець порадив, що у випадку, якщо почалася вирубка зелених насаджень й установлюють паркан або інші дії, характерні для початку будівництва, необхідно звернутися до посадових осіб з метою перевірити наявність акта обстеження зелених насаджень і дозволу на їх знесення (ордера); дозвіл на встановлення огорожі, дозвіл на будівельні роботи. У разі їх відсутності або відмови надати які-небудь документи, за словами О.Бригинця, треба негайно викликати міліцію, державну екологічну інспекцію, природоохоронну прокуратуру.

Також, за словами народного депутата, необхідно визначити, чи відведена ця земля міською радою у встановленому законом порядку. Для цього необхідно звернутися із запитом до Управління земельних ресурсів міськадміністрації, а також по можливості заручитися підтримкою окремих депутатів (фракції, постійної комісії) міської ради.

О.Бригинець заявляє, що готовий особисто допомагати киянам у боротьбі із забудовниками.