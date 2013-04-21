Чиновник на очах у міліції сам собі виписав дозвіл на браконьєрство

В Черкаській області поблизу села Коробівка Золотоніського району 20 квітня правоохоронці затримали високопосадовця обласної Державної екологічної інспекції, який ловив рибу сітками в акваторії Кременчуцького водосховища річки Дніпро.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі по зв’язках з громадськістю УМВС в Черкаській області, до чергової частини міліції зателефонував громадянин, який повідомив, що неподалік села Коробівка троє невідомих чоловіків виймають рибу з сіток і вантажать її в човен. Потім до цих людей підходить інший човен, забирає вилов і відвозить його кудись в район дач. Чоловік також повідомив, що місцеві жителі спостерігають за такою риболовлею вже не вперше.

На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група спільно з працівниками Дніпровської екопрокуратури, Держрибоохорони. Правоохоронцям вдалося встановили місцезнаходження човна і вони чекали рибалок на березі. Побачивши міліцію у засідці, браконьєри намагалися втекти, але їхнього човна примусово зупинили.

«Один з рибалок представився високопосадовим чиновником обласної Держекоінспекції, а решту двох своїх супутників він відрекомендував як громадських помічників. Він також повідомив, що виконує на річці свої службові функції - особисто утилізує сітки та рибу, яка туди втрапила під час нересту. На запитання, чому не викликав на місце скоєння злочину працівників міліції і чи має він повноваження для виконання цих функцій, чиновник відповів, що для проведення такої спецоперації документів не має, але він може написати їх прямо тут, тим паче, що за підписом керівника йти не потрібно», - зазначили в обласному главку міліції. За словами правоохоронців, посадовець намагався прямо на колінах складати та підписувати якісь папери. В цей час інша група правоохоронців знайшла місце, куди доставлялась риба, як з’ясувалось пізніше, на базу відпочинку, що належить близьким родичам чиновника. Риба була вже посортована та розфасована по мішках.

Правоохоронці вилучили знаряддя лову та рибу, якої було виловлено більш ніж на 15 тис грн. Відкрито кримінальне провадження за ст. 249 ККУ (Браконьєрство), проводиться слідство.

Як зазначили в обласному управлінні міліції, цікавим є той факт, що торік і цього року обласною Держекоінспекцією не було затримано жодного порушника, не порушено жодної кримінальної справи, не здано до держави жодного хвоста «утилізованої» рибини.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня до 10 червня 2013 року у Дніпровських водосховищах Державним комітетом рибного господарства України встановлено весняно-літню заборону вилову водних біоресурсів.