ЗМІ: У Криму продовжують експлуатацію корпусів з аварійними балконами

Як повідомляє ТСН.ua, упродовж короткого часу кримським Мінтуризму було оприлюднено дані про "чорні списки" готелів, де не радять селитися відпочивальникам і розпочав власну масштабну перевірку Держгірпромнагляд Криму.

У той же час журналісти провели власне розслідування, виявивши принаймні три об’єкти, умови проживання в яких (зокрема, стан балконів) становлять небезпеку для людей.

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Так, у все тому ж Симеїзі один із корпусів протитуберкульозного диспансеру "Червоний маяк", споруджений на початку ХХ сторіччя, має кілька балконів у вкрай аварійному стані, закріплених металевими підпорками. Крім того, загальний стан будівлі є дуже незадовільним - облуплені стіни, штукатурка, що обвалюється, погано закріплені розетки, а душ із гарячою водою місцеві мешканці можуть прийняти тільки по п'ятницях і понеділках з 8:00 до 20:00 години.

Також у готелі "Крим" майже в центрі Ялти місцеві інспектори заборонили користуватися аварійними балконами. Однак на цю заборону ніхто не зважає. Люди на них розвішують білизну або ж виходять покурити.

У Феодосії, майже на центральній набережній, є дитячий санаторій "Хвиля". Він розташований у будівлі, що є пам'яткою архітектури ХІХ століття. Один із балконів цієї пам'ятки вже давно потребує ремонту і реставрації. Місце під ним обгородили стрічками, але офіційно його не визнали аварійним, тож керівництво цього державного закладу ніхто не чує. Два дні тому у цей санаторій заїхало 150 дітей, віком від 6 до 14 років.

Нагадаємо, увечері 30 травня, у санаторії «Юність» в Сімеїзі частина балкону на 3-му поверсі обвалилася, коли на нього вийшли троє дітей, внаслідок чого загинула 10-річна дівчинка.

Санаторій був у «чорному» списку Міністерства курортів і туризму Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані, профільне відомство не рекомендувало туристам відвідувати її.