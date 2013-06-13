На трасі Харків-Сімферополь згорів пасажирський автобус (фото)
11:21, 13 червня 2013Суспільство
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У Запорізькій області під час руху загорівся рейсовий двоповерховий автобус «Неоплан» з пасажирами.
На трасі Харків-Сімферополь вигорів пасажирський автобус / Фото ДСНС
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загоряння сталося сьогодні, 13 червня, о 04.30 на автошляху Харків-Сімферополь, поблизу с. Абрикосовка Михайлівського району.
Автобус слідував за маршрутом Ялта-Дніпропетровськ, в ньому перебувало 19 осіб (17 пасажирів та 2 водія).
О 6-й год. пожежно-рятувальними підрозділами пожежу ліквідовано.
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Жертв та постраждалих немає.
повністю... / Фото ДСНС
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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