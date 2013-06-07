На Харківщині іномарка врізалась у пасажирський автобус: є загиблий і поранені

09:11, 07 червня 2013
Суспільство
1088 0

На Харківщині внаслідок зіткнення легковика з маршруткою загинула одна особа, ще п’ятеро травмовані.

Увага ДТП

Поблизу Чугуєва Харківської області внаслідок зіткнення іномарки з маршрутним автобусом загинула одна особа, ще п’ятеро були травмовані.

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася вчора вдень на 539 км автодороги Київ – Харків – Довжанський.

39-річний водій автомобіля Оpel Оmega, рухаючись з боку Ізюму в напрямку Харкова, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з пасажирським автобусом БАЗ під керуванням 32-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку. На момент зіткнення в автобусі знаходилося 25 пасажирів.

На тему: ДТП у Криму: травмовані водій і 8 пасажирів автобуса (фото)

Внаслідок ДТП водій автомобіля Оpel загинув, а п’ятеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями були доставлені до Чугуївської центральної районної лікарні. Після надання медичної допомоги вони були направлені на амбулаторне лікування за місцем мешкання.

За фактом ДТП проводиться розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter