На Харківщині іномарка врізалась у пасажирський автобус: є загиблий і поранені

Поблизу Чугуєва Харківської області внаслідок зіткнення іномарки з маршрутним автобусом загинула одна особа, ще п’ятеро були травмовані.

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася вчора вдень на 539 км автодороги Київ – Харків – Довжанський.

39-річний водій автомобіля Оpel Оmega, рухаючись з боку Ізюму в напрямку Харкова, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з пасажирським автобусом БАЗ під керуванням 32-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку. На момент зіткнення в автобусі знаходилося 25 пасажирів.

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Внаслідок ДТП водій автомобіля Оpel загинув, а п’ятеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями були доставлені до Чугуївської центральної районної лікарні. Після надання медичної допомоги вони були направлені на амбулаторне лікування за місцем мешкання.

За фактом ДТП проводиться розслідування.