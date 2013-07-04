Україна подала заявку до Міжнародного союзу нотаріату

Про це йшлося під час зустрічі міністра юстиції України Олександра Лавриновича з Президентом Комісії з міжнародного нотаріального співробітництва Міжнародного союзу нотаріату Мішелем Мерлотті, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами Мерлотті, Україна виконала всі умови, у тому числі на законодавчому рівні, для того, щоб стати членом міжнародної нотаріальної спільноти. Зокрема, в країні було створено Нотаріальну палату України, яка є єдиним органом самоорганізації та регулювання нотаріальної діяльності в країні. Крім того, в Україні був ухвалений Кодекс професійної етики нотаріусів України.

«Україна забезпечила всі умови для достойного вступу в Міжнародний союз нотаріату», - зазначив він.

Мерлотті також відзначив високу професійну компетенцію українських нотаріусів.

Як йшлося під час зустрічі, в Україні є важливий досвід, який є цікавим для нотаріальної спільноти інших країн.

Так, за словами Лавриновича, на цьому неодноразово наголошувалося під час різних зустрічей міжнародного рівня. Зокрема, викликає цікавість досвід України по створенню електронних реєстрів та єдиних баз даних, по захисту та зберіганню нотаріальних бланків тощо.

Український міністр висловив упевненість, що після приєднання України до міжнародного нотаріального союзу виникне широке поле для взаємовигідного співробітництва та обміну досвідом у сфері нотаріату.

*** Міжнародний союз нотаріату був створений у 1948 році з метою представництва нотаріату в міжнародних організаціях; співпраці з національними, в тому числі нотаріальними, організаціями; вивчення та вдосконалення права в області нотаріальної діяльності; поширення принципів Латинського нотаріату; організації міжнародних конгресів тощо.