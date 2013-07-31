VIP-шахрайка з України в Африці прибиратиме поліцейську дільницю

Як передає ІТАР-ТАСС, суд Кейптауна визнав колишню голову представництва одеського "Імексбанк" при Резервному банку ПАР Катерину Карповську винною у виманюванні обманним шляхом у кількох людей загалом 4 млн рандів (близько 400 тис. дол.).

Вердиктом 39-річну жінку засуджено до 8 років тюремного ув’язнення з відстроченням на п'ять років. Вона також зобов'язана повернути кошти, інакше строк може бути збільшено, як мінімум, до 15 років. Крім того, українку, яка проживає останні роки в Кейптауні, засуджено до трьох років домашнього арешту й до громадських робіт із прибирання районної поліцейської дільниці "Тейбл В'ю".

Поки найбільш жорсткий варіант вироку не застосовано, оскільки Карповська проживає в ПАР із дітьми і її ув’язнення залишило б дітей без піклування.

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Як з'ясувалося в ході слідства, представництво "Імексбанк" у ПАР було закрито в 2008 році, проте Карповська не повідомила Резервний банк країни про це й продовжувала по-шахрайськи видавати себе за голову представництва. Грунтуючись на цьому, вона зуміла організувати серед знайомих збір коштів, нібито для сплати викупу за викрадених злочинцями своїх дітей. Як згодом з'ясувалося, дітей ніхто не викрадав, вона просто вирішила збагатитися, використовуючи довірливість і співчуття людей.