Вцілілий після аварії в Азовському морі рибалка готується до допиту

Про це розповів адвокат рибалки Петро Устименко.

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«Як тільки звинувачення буде пред'явлено, ми почнемо знайомитися з матеріалами справи, - каже адвокат. - Російська сторона стверджує, що в Азовському морі на місці НП знайшли сітки з рибою. Ну, знаєте, при бажанні в Азовському морі можна знайти купу браконьєрських сіток, до того ж наші рибалки вийшли в море 16:30, а зіткнення сталося о 17:10, тому вони просто не встигли б ці сітки встановити ». Петро Устименко додав, що з лікарні Олександра Федоровича виписали, він живе на орендованій квартирі, повідомляють Вести.

Дружина «Єйського в'язня» Марина додала, що Олександр все одно почувається дуже погано - у нього температура і проблеми з нирками.

Увечері 17 липня катер берегової охорони прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. У човні було п'ятеро рибалок - Юрій Бойко, Дмитро Дараган, Сергій Єрохін, Євген Дудник та Олександр Федорович. Два рибалки загинули, пошук ще двох тривав тривалий час.

Федоровичу вдалося вижити - його доставили до лікарні Єйська.