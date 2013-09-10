Росія офіційно відмовилася від українського полігону НИТКА - джерело

Про це повідомило РІА Новости у вівторок високопоставлене джерело в Міноборони РФ.

В Єйську (Краснодарський край) вже завершується будівництво російського комплексу НИТКА. Так, у середині липня цього року літаки МіГ- 29КУБ здійснили перші тренувальні польоти, що імітують захід на посадку на авіаційну палубу цього полігону.

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"Українська сторона проінформована про те, що полігон злітно-посадкових систем НИТКА в Криму, починаючи з 2014 року і в подальшому використовувати для підготовки льотчиків авіації російського Військово-морського флоту не планується" , - сказав співрозмовник агентства. За його словами, українські партнери у відповідь вже заявили про готовність припинити дію російсько-української міжурядової угоди від 1997 року, що регламентує використання полігону НИТКА.

Раніше головком ВМФ РФ адмірал Віктор Чирков повідомив, що російський тренажер у Єйську почне функціонувати на рубежі 2013-2014 років. Григорій Нагінський, який займав пост директора Спецстроя, заявляв агентству, що літаки почнуть літати на російському тренажері у вересні-серпні 2013 року.

Довідка. Авіаційний комплекс НИТКА (рос. "наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний") використовується для підготовки льотчиків палубної авіації. Єдиний створений в СРСР тренувальний авіакомплекс розташований на аеродромі Новофедорівка (поблизу міста Саки в Криму). Після розпаду СРСР він перейшов до України. Угода між урядами України і Росії про використання полігону була підписана в лютому 1997 року.