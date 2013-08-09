Полігон Нитка, від якого відмовляється Росія, зацікавив Індію та Китай

Україна веде переговори з Індією та Китаєм щодо використання полігону “Нитка”, однак на рівень конкретних домовленостей це питання поки не вийшло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник міністра оборони України Володимир Можаровський.

Він зазначив, що є певні труднощі щодо подальшого використання цього полігону російською стороною, яка планує завершити будівництво подібного комплексу у себе вже наступного року.

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“Така готовність Росії внесе певні зміни до угоди щодо використання цього полігону, хоча офіційної відмови від його використання немає. І ми продовжуємо обговорювати його використання на взаємовигідних умовах. Але є ще й інші країни, які проявляють інтерес до використання полігону — це Індія і Китай”, - сказав він.

На уточнююче запитання, чи є вже якісь домовленості з Індією та Китаєм щодо використання полігону “Нитка”, заступник міністра відповів: “В рамках військово-технічного співробітництва ці питання порушувались, але безпосереднього переходу на рівень конкретних домовленостей це питання поки не вийшло”.