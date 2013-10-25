500 міліціонерів, даїшників і військових шукають в Сумах вбивцю пенсіонерок

У Сумах за останній тиждень були практично однаково вбиті дві пенсіонерки. Вся міліція Сум, даішники і навіть солдати з місцевої військової частини переведені на посилений режим патрулювання міста. Від звичайних нападів ці два випадки відрізняє те, що у жінок нальотчики або нальотчик не забрав ні грошей, ні золотих прикрас. Крім того, обох жертв об'єднує те, що вони - похилого віку і були вбиті на околицях Сум.

«Перша пенсіонерка вбита поблизу дачного кооперативу, друга потрапила до реанімації з під'їзду будинку, а за п'ять годин померла в лікарні, - розповіла «Сегодня» речниця сумської облміліції Ельвіра Біганова. - Міліція цілодобово патрулює місто, задіяна і ДАІ, і держслужба охорони, і військова частина, всього близько 500 чоловік. Вже складено фоторобот (завдяки свідченням сумчан, які бачили підозрілого чоловіка)». У МВС поки не підтверджують, але і не спростовують, що почерк вбивці був однаковим.

Як розповіли джерела в правоохоронних органах, одна з убитих - 73-річна Варвара Дмитренко. Її сусіди з будинку по вулиці Римського- Корсакова нам розповіли, що після НП настільки налякані, що тепер їх насторожують навіть ті, хто помиляється номером телефону. «Вона була звичайною спокійною старенькою, привітною, у нас з нею був спільний інтерес - наші городи. Зараз весь під'їзд у шоці!» - Розповіла сусідка убитої.

У облміліції заявляють, що говорити про серійних злочинах одного і того ж людини поки не можна, але уточнюють, що в Сумах спеціально для пенсіонерів відкриті спецкурси, на яких вчать, як врятуватися від злочинця.