Черкаська область готова прийняти моряків з тральщика «Черкаси» разом з сім'ями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, про це заявив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко.

У зверненні до моряків тральщика він зазначає, що « в разі потреби, готові прийняти всю вашу команду на Черкащині та забезпечити кожного із вас та ваші родини житлом. Пам’ятайте, що Черкащина з вами!".

«На борту корабля перебувають надзвичайно мужні й гідні поваги люди. Незважаючи на тиск і небезпеку, вони залишилися вірними присязі. Своїми вчинками вони довели – присяга для українських моряків не порожні слова», – йдеться у зверненні Черкаського губернатора.

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Він від імені черкащан висловив слова подяки й шани екіпажу морського тральщика «Черкаси»: «На жаль, поки що спроби вирватися з блокади не увінчалися успіхом. 23 березня «Черкасам» знову це майже вдалося! Однак на заваді їм став російський буксир, який штовхав наш корабель на мілину. У результаті тральщик «Черкаси» отримав невеликі пошкодження лівого борту. Для того, щоб зберегти екіпаж і корабель, нашим морякам довелося відступити назад. Утім, настрій на борту залишається бойовим. Усі 50 чоловік на кораблі, серед яких і 9 черкащан, зайняли оборону й не збираються здаватися росіянам», – зазначив Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, з 21 березня тральщик "Черкаси" вже двічи намагався вирватися із заблокованої росіянами бухти Донузлав. Перший раз він спробував відтягнути затоплений корабель, щоб очистити собі шлях. Вдруге прорватися намагались у неділю, 23 березня, українські моряки майже вийшли з бухти, але російський корабель зіштовхнув їх на мілину.

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24 березня вранці російські військові намагалися за допомогою швидких катерів підійти до корабля та висадитись на нього, "Черкаси" маневруючи не дали їм цього зробити.

Коли спроба захоплення провалилася, російські командири дали наказ кораблю "Кіровоград", який здався кілька днів тому, йти на захоплення Черкас.