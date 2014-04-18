Жителі Кубані скуповують у Криму алкоголь і будматеріали через різницю в ціні - ЗМІ

Жителі колись прикордонної Керчі всерйоз стурбовані паломництвом з Краснодарського краю: кубанці скуповують в магазинах продукти, одяг, будматеріали.

Особливо відчутна різниця у вартості і якості алкогольних і тютюнових виробів - заради них жителі Кубані не лінуються подолати на поромі Керченську протоку, передають Крым.Реалии.

Місцевих жителів подібні «шоп-тури» не радують: кримчани вже зіткнулися з новою реальністю, в якій практично щодня дорожчають товари. Не приховують свого розчарування і пенсіонери, які сподівалися на безбідну старість, передає видання.Читайте такожКрим у 2014 році залишиться без овочів і картоплі

«Виявилося, що ціни у нас на деякі продукти нижча, в тому числі на м'ясо, на будматеріали-теж. Відвозить Кубань звідси все, що можна. А у нас - ціни суттєво підскочили! Товари з тієї сторони привозять, а вони дорожче! Якось це все неправильно. Якщо так і далі піде, то все збільшення у виплатах на 25 - 50% якраз і зрівняють цінову різницю. І тоді обіцяне збільшення пенсії і зарплати в рази, не стане збільшенням, а просто зрівняється з материковими», - пишуть на місцевих форумах, повідомляє Крым.Реалии.

Занепокоєння кримчанам додає і курс долара, за якого різко зросли ціни на будматеріали, побутову техніку та інші товари, і курс рубля, який постійно змінюється в обмінних пунктах і на магазинних цінниках. У той же час, підвищення пенсій і зарплат відбувається вкрай повільно, зазначають місцеві жителі.