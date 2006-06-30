”Захиснички” викрали запчастини до бронетанкової техніки на 10 млн. грн

Порушено кримінальну справу

Військовою прокуратурою Південного регіону України порушено кримінальну справу за фактом викрадення військовослужбовцями Південного оперативного командування майна недоторканого запасу (двигуни та акумуляторні батареї до бронетанкової техніки) шляхом зловживання службовим становищем. Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, зловмисники заподіяли шкоди державі на суму понад 10 млн. грн.

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