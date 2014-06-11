В Одесі міліція перекрила канал постачання наркотиків з Криму

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, канал організував 48-річний одесит, який поставляв і розповсюджував наркотичні засоби і психотропні речовини на території регіону.

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Під час обшуку за місцем мешкання затриманого співробітники Одеського обласного управління з боротьби з незаконним оборотом наркотиків знайшли 30 г амфетаміну, 30 г марихуани, 20 г гашишу, а також електронні ваги.

«Також вилучені грошові кошти - 3 тис. грн і 360 дол., 2 планшети, 4 мобільних телефони для зв'язку з клієнтами. Вилучене направлене на експертизу. За словами затриманого, амфетамін, марихуану і гашиш він збував в Одесі через Інтернет, а плату від споживачів одержував через міжнародну платіжну систему електронних грошей», - розповіли у відділі.

Встановлено, що чоловік наркотичні засоби і психотропні речовини купував також через інтернет-форуми і надалі одержував їх поштовими відправленнями з Автономної Республіки Крим.

За даним фактом минулого тижня розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

На даний час працівники УБНОН ГУМВС України в Одеській області вживають додаткові заходи з встановленню всіх осіб, причетних до незаконного розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин на території Одеської області, каналів їх постачання і збуту.